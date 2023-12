Orviil ピックアップ

Gibson傘下メーカーのOrviilのレスポールに付いていたピックアップを外したものです。ギター自体が古くとてもレアなものなのでこの種類のピックアップも出回ることは少ないと思います。ギブソンやエピフォンのピックアップにならサイズが合い簡単に交換できると思うのでぜひ使って頂きたいです。固定用のネジ、ピックアップカバーも出品していますので、合わせて購入される方はコメントください。お値下げや質問ありましたらコメントお願いします。タイプ···レスポールタイプSGタイプシリーズ···GibsonFenderアクセサリー・パーツ···ピックアップギターシリーズ···PRSシリーズ···Gibsonアクセサリー・パーツ···ブリッジシリーズ···Fenderシリーズ···PRSアクセサリー・パーツ···ペグタイプ···フライングVタイプ



