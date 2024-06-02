畦地梅太郎 版画セット『愛しの山男たち』

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商品詳細
畦地梅太郎『愛しの山男たち』名作版画セットです。(版画５枚と額のセット)限定300部の内第133号になります。・二人の山男・鳥と山男・老登山家・冬の山男・鳥をかかえて各々にサイン入りです。版画…約44.5cm×約32.5cm額…約57.7×約45.3cm(アクリル板)作品が入っていたダンボールは汚れや傷がありますが、作品そのものは美しいです。返品はご遠慮ください。よろしくお願いします。#畦地梅太郎#版画#サイン入り#愛しの山男たち
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