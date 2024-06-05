BTS フォーチュンボックス BWL フーディ パーカー Lサイズ

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商品詳細
BTSフォーチュンボックスBWLフーディLサイズです。新品未使用です。折りたたんで発送します。フォーチュンボックスに入っていた品ですので、初期不良等ありましても返品等対応できません。神経質な方は購入をお控え下さい。お値下げ❌
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