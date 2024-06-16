掛軸 掛け軸 アート ジャンクスタイル ニューヨークストリート 鶴 亀 日章

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商品詳細
掛軸長さ約180センチ箱付き展示品になります。今風というか面白い作品ではなかろうか。。((´∀｀))ケラケラ破れ等ありませんが神経質な方はご遠慮ください。わかる範囲でお答え致しますので、遠慮なく質問よりよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce783155.html
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