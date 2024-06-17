X107 小峰枝美子 葉山窯 水指 共箱 茶道具

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ご覧いただき誠にありがとうございます。当方のプロフィールに取引について詳細や注意事項が記載しておりますので、そちらもご確認の上でご検討をお願い致します。\u003c小峰枝美子葉山窯水指共箱茶道具\u003eのご紹介です。外形寸法:幅16×奥行き16×高さ18cm※寸法や重量は実測値ですので誤差が生じる可能性があります\u003cコンディション＞少々の傷汚れはあります。\u003c付属品\u003e画像のもので全てになります。・秦野市の当方倉庫で直接引き渡しも可能です。詳しくは当方プロフィールをご確認ください。プロフィールの記載内容をご了承頂けた方のみ対応可能です。検索用ワード