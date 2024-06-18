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太鼓台　《桶太鼓用　2方向打ち》
商品番号 O52045978444
商品名

太鼓台　《桶太鼓用　2方向打ち》
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#凛々雀太鼓台上記をタップして頂きますと各種太鼓台の出展品を見る事ができます。----------------------------------太鼓台のみです(太鼓本体は含みません)----------------------------------《桶太鼓用太鼓台　2方向打ち可能タイプ》①便利太鼓台(担ぎ桶太鼓の2方向打ち)担ぎ桶太鼓の練習時に使用することが出来ます。写真のような2種類の打ち方が可能です。＊和太鼓(長胴太鼓)の代わりに桶太鼓を使用する事も出来ます。私達もステージ演舞で据置斜め打ちでこの太鼓台を使用しています。持ち運びが楽な軽量コンパクト仕様です。独自発想のハンドメイド品です。受注生産の形ですので、作りたてをお納めします。ー仕様ー＊対応かつぎ桶太鼓:1.4尺〜1.5尺(兼用型)《追記》1.6尺や1.8尺の納入実績もあります。コメント下さい。若干金額アップしますが対応致します。＊打点位置打ち方①約600mm(傾斜約22度)打ち方②約750mm(傾斜約13度)重量約1.9kg＊サイズ(折りたたみ後):縦(470)×横(330)×厚み(90)#太鼓台太鼓台桶太鼓#太鼓#和太鼓#長胴太鼓#締め太鼓#桶太鼓#平太鼓#バチ#凛々雀ハンドメイド#凛々雀太鼓台-----------------------#凛々雀ハンドメイド　　↑こちらをタップして販売中に✅チェックお願いしますj
http://narcologia.ru/goods/reproduce780155.html
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http://narcologia.ru/goods/Stanford593673.html 太鼓台 | 刺繍の前川
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