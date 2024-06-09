譲り受けたものですので、購入時期や購入場所は不明です。欠けなどの壊れは見当たりませんが、やや汚れがあります。個人保管の品物です。高額商品になりますので、よくご覧いただいてNCNRでのお取り引きをお願い致します。



江戸切子 / 瑠璃被 籠目紋 蓋物 /秀石 - ガラス



江戸切子 / 瑠璃被 籠目紋 蓋物 /秀石 - ガラス



江戸切子 堀口硝子 須田秀石 瑠璃被 籠目紋 蓋物/棗 共箱 Y044｜骨董店 ...



江戸切子 堀口硝子 須田秀石 瑠璃被 籠目紋 蓋物/棗 共箱 Y044｜骨董店 ...



江戸切子 / 瑠璃被 籠目紋 蓋物 /秀石 - ガラス



江戸切子 / 瑠璃被 籠目紋 蓋物 /秀石 2022最新のスタイル 10837円 www ...



江戸切子 / 瑠璃被 籠目紋 蓋物 /秀石 - ガラス



江戸切子 堀口硝子 須田秀石 瑠璃被 籠目紋 蓋物/棗 共箱 Y044｜骨董店 ...



江戸切子 / 瑠璃被 籠目紋 蓋物 /秀石 - ガラス



江戸切子 堀口硝子 須田秀石 瑠璃被 籠目紋 蓋物/棗 共箱 Y044｜骨董店 ...



須田秀石 江戸切子 ぐい呑 矢来紋-



陶文堂】E0720 切子 江戸切子 須田秀石 棗 香合 小物入 ガラス 蓋物 ...



須田秀石 江戸切子 ぐい呑 矢来紋-



陶文堂】E0720 切子 江戸切子 須田秀石 棗 香合 小物入 ガラス 蓋物 ...



江戸切子 堀口硝子 須田秀石 瑠璃被 籠目紋 蓋物/棗 共箱 Y044｜骨董店 ...