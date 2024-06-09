江戸切子 / 瑠璃被 籠目紋 蓋物 /秀石

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商品詳細
譲り受けたものですので、購入時期や購入場所は不明です。欠けなどの壊れは見当たりませんが、やや汚れがあります。個人保管の品物です。高額商品になりますので、よくご覧いただいてNCNRでのお取り引きをお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/slide253687.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic580237.html
http://narcologia.ru/goods/message815227.html
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