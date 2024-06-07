笙鳳/桜花山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-568

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【参考】笙鳳【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は概ね良好です。軸裏に汚れシミ、糊シミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 190cm×幅 62cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。