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笙鳳/桜花山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-568
商品番号 L82845105409
商品名

笙鳳/桜花山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-568
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 4,346 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】笙鳳【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は概ね良好です。軸裏に汚れシミ、糊シミあります。　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　190cm×幅　62cm　　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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