E.YAZAWA 矢沢永吉 ジップアップパーカー スウェット 裏起毛 サイズM

数ある中から当店をご覧頂き誠にありがとうございます。ご質問、ご不明な点がございましたらお気軽にお尋ね下さい。◎商品名矢沢永吉E.YAZAWAジップアップパーカーマイクスタンドプリント裏起毛黒サイズM◎特徴本体65%ポリエステル35%cottonフルジップジップフード・腕・胸にマイクスタンドプリントフロントハンドウォーマーポケット裏起毛今年、2023年11月仙台を皮切りに12月横浜まで、全国9ケ所、18公演開催を予定しているライブツアーEIKICHIYAZAWACONCERTTOUR2023「WelcometoRock’n’Roll」なんと今回のツアー日本武道館150回目の公演が2023年12月14日(木）に実現することとなる。この歴史的瞬間を矢沢永吉グッズで盛り上がろう!!矢沢永吉ライブツアー矢沢永吉コンサート◎サイズM《平置き採寸》着丈:61cm身幅:57.5cm肩幅:53cm袖丈:59cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。◎カラーブラック◎コンディション古着特有のヨレ間が見られますが、目立つ汚れやダメージはありません。used品となりますので、古着にご理解頂ける方のご購入を宜しくお願い致します。◎最後に他にも ナイキ銀タグオレンジタグ紺タグチャンピオン、チャンピオンリバースウィーブ、アディダス、ステューシー、ラルフローレン、エビス、ボルコム、ノースフェイス、ディーゼル、トミー、パタゴニア、コロンビア、アベイシングエイプ、東洋エンタープライズ、スカジャン、スタジャン、バスケアイテム、リーバイス、カーハート、ジャングルファティーグ、M51、M65等のアメカジ、ヴィンテージ、80年代、90年代を中心に取り扱っております。良いアイテムをお届け出来ればと思いますので、宜しくお願い致します。



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