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ポケモンカード　アルセウス sr sa
商品番号 O89223244493
商品名

ポケモンカード　アルセウス sr sa
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードアルセウスsrsa----------------------------------比較的綺麗だと思いますがトラブル防止のため必ず写真にてご確認後納得のうえ、ご購入お願い致しますなお、素人による保管になりますので目立った傷や汚れなしにしております状態を過度に気にされる方、神経質な方ご購入はお控え願います！受け取ってからの返品、返金は受け付けておりませんので予めご了承ください。配送方法は最後の写真のようにカード→スリーブ→硬化ケース→厚紙挟み→ジップ付きの袋→封筒で送らせていただきます。（カード多数の場合、硬化ケースに2.３枚入れさせていただきますのでご了承ください。）-----------------------------#ポケモンカード#アルセウス#sr#sa
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