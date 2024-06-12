NBA アイザイヤトーマス　バブルヘッド人形

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商品詳細
NBAデトロイトピストンズ バットボーイズ1989.90年にワールドチャンピオン 殿堂入りのアイザイヤ トーマスジョーデュマース二つセットのバブルヘッド人形ジャンル（スポーツ選手）···バスケットボール
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