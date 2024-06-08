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ポケモンカード　カイリキー　通信進化キャンペーン　068 プロモ　旧裏面
商品番号 E94563008755
商品名

ポケモンカード　カイリキー　通信進化キャンペーン　068 プロモ　旧裏面
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表面右下に小さく皺が見られます、不備あり品とご理解の上ご購入お願いします。種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)、旧裏通信進化
http://narcologia.ru/goods/kindness881405.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce113955.html
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