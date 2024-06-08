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- ポケモンカード カイリキー 通信進化キャンペーン 068 プロモ 旧裏面
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商品詳細
表面右下に小さく皺が見られます、不備あり品とご理解の上ご購入お願いします。種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)、旧裏通信進化
http://narcologia.ru/goods/kindness881405.html
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