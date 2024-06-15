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商品詳細
アップライトピアノの防音パネルです。大きさは縦110㎝（スポンジ部分を入れると115）、横75㎝です。6年程使っていましたが、この度ピアノを手放すことになり、状態は綺麗と思いますので、どなたかに使って頂ければと思います。発送は業者の方にお願いして、丁寧に発送致します。ご検討、宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/capitation272608.html
http://narcologia.ru/goods/browse378891.html
http://narcologia.ru/goods/plaque655507.html
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