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ピアノ防音パネル
商品番号 J70188459240
商品名

ピアノ防音パネル
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アップライトピアノの防音パネルです。大きさは縦110㎝（スポンジ部分を入れると115）、横75㎝です。6年程使っていましたが、この度ピアノを手放すことになり、状態は綺麗と思いますので、どなたかに使って頂ければと思います。発送は業者の方にお願いして、丁寧に発送致します。ご検討、宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/capitation272608.html
http://narcologia.ru/goods/browse378891.html
http://narcologia.ru/goods/plaque655507.html

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