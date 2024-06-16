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須田青華作　九谷焼　吉田屋　梅文　香合　共箱　略歴付　茶道具
商品番号 L35863326108
商品名

須田青華作　九谷焼　吉田屋　梅文　香合　共箱　略歴付　茶道具
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 5,635 円
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商品詳細

須田青華作の九谷焼、梅文香合になります。梅の絵付けが丁寧に描かれた、可愛らしい作品です。横幅　約5cm　高さ　約4cm#須田青華#九谷焼#吉田屋#梅#茶道具#その他の香合商品はこちら
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