須田青華作 九谷焼 吉田屋 梅文 香合 共箱 略歴付 茶道具 ...

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商品詳細
須田青華作の九谷焼、梅文香合になります。梅の絵付けが丁寧に描かれた、可愛らしい作品です。横幅 約5cm 高さ 約4cm#須田青華#九谷焼#吉田屋#梅#茶道具#その他の香合商品はこちら
http://narcologia.ru/goods/forthcoming444092.html
http://narcologia.ru/goods/traverse288026.html
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