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【美品・高音質！】 Zaolla Guitar Cable 6m ザオラ
商品番号 Q12601035462
商品名

【美品・高音質！】 Zaolla Guitar Cable 6m ザオラ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品・高音質！】ZaollaGuitarCable6m(ギターケーブルギターシールド/BELDENMONSTERCANAREPROVIDENCEOYAIDECAJEx-pro)～商品説明～新品を購入しましたが、殆ど使用せず大切に保管しておりました。旧商品になりますが、とても美品です。この機会に是非、ご検討下さいませ！当方、煙草は吸いません。ペットも飼っておりません。●状態：美品。当方、煙草は吸いません。ペットも飼っておりません。●長さ：6m～Zaollaについて～Zaollaは、楽器が持つ本来のサウンドを限界まで引き出す、世界最高水準のプロ仕様のギターケーブルです。機材を接続するケーブルの中で、1つでもクオリティの低いケーブルを使用するとその結果はサウンドに直結します。機材のアップグレードと同じ位、ケーブルのアップグレードはサウンドに影響すると言えるでしょう。Zaollaを手にとって頂ければ、きっとお持ちの機材の本来のサウンドを余す事なく表現してくれるでしょう。※その他にも良い商品を色々と出品しております。是非、ご覧くださいませ！
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