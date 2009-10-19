笹岡 秦山　ろくろ造り急須

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笹岡秦山 ろくろ造りの萬古焼急須です。かなり以前になりますが、萬古焼産地 四日市市の「各治」という店で購入したもので、未使用のまま保管しておりましたが、愛好の方がみえましたら、と思い出品いたしました。付属の説明書によりますと、作者の笹岡一平氏は、手びねりの作品は「春山」、ろくろ造りの作品には「秦山」という名で作陶されていたそうです。当品はろくろ造りで、秦山となっております。未使用ですので、割れや、欠け、汚れはありません。サイズは、高さ約6ｃｍ、注ぎ口から持ち手端まで約10ｃｍです（スケール付の写真でもご確認ください）購入したままの状態で、箱（古いものですので、シミがありますが）、説明書をお付けします。この機会に、ぜひ購入をご検討いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。