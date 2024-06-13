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- エリザベス２世 １ポンド記念銀貨 1986年 PCGS鑑定
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商品詳細
エリザベス２世 １ポンド記念銀貨 1986年 PCGS鑑定品 本物保証PR68DCAMPR-68とは、プルーフ加工のコインで、68は極僅かに弱いストライクの状態（最高評価は70)、DCAMはディープカメオ(プルーフ仕様のコインの中でもコントラストのより強いもの)との評価となります。分類...銀貨タイプ...プルーフ硬貨
http://narcologia.ru/goods/approximate640820.html
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