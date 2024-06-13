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エリザベス２世　１ポンド記念銀貨　1986年　PCGS鑑定
商品番号 J43210075096
商品名

エリザベス２世　１ポンド記念銀貨　1986年　PCGS鑑定
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 19,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エリザベス２世　１ポンド記念銀貨　1986年　PCGS鑑定品　本物保証PR68DCAMPR-68とは、プルーフ加工のコインで、68は極僅かに弱いストライクの状態（最高評価は70)、DCAMはディープカメオ(プルーフ仕様のコインの中でもコントラストのより強いもの)との評価となります。分類...銀貨タイプ...プルーフ硬貨
http://narcologia.ru/goods/approximate640820.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi569547.html
http://narcologia.ru/goods/injure840367.html
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