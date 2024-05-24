プリマ オカリナ ソネット S-5C マエストロ

プリマオカリーナソネットS-5Cプリマ楽器一度も使用せずに、保管しておりました。箱、説明書、運指表が付属しています。年代物ですが、これほど揃っているお品は見かけませんので、レアな物だと思います。箱に擦れ、説明書に若干汚れがございます。自宅保管品ですので、ご了承のうえ、ご購入お願い致します。明田川孝の妻・カヅが、女性のために「T-5C」に対比させて開発した楽器。息があまりいらず、ソフトで合奏向き。しかしソロで使う人も多く、男性にも好まれています。指孔に突起がついているため、押さえやすくなっています。アルトC調（ハ調）、基音Cs0044オカリーナマエストロプリマ楽器



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