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Casio MA-150 Keyboard カシオ ミニキーボード -f996-
商品番号 X50508727540
商品名

Casio MA-150 Keyboard カシオ ミニキーボード -f996-
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CasioMA-150が入荷しました！！古き良きCASIO製のミニキーボードです。良い意味での独特なチープさが魅力で、この機種にしか出せない音があります。年代物独特の傷はあるものの比較的綺麗な方です。(専用ケーブルは付属しませんが電池駆動可能です。)汎用性電源ケーブルでの導通及び音声の出力は確認済みです。内部清掃も行っておりますので安心してお使いください。大まかな作業内容は下記参照。・基板分解洗浄・電装系のオーバーホール・ボディのクリーニング・パーツ分解洗浄#f996k230316-specification-●Numberofkeys:49●Outsidedimensions(mm):W667×D250×H76●Weight:2.1kg●Accessories:none
http://narcologia.ru/goods/contemplate433077.html
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