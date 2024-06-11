山川堂　鎚起銅器　やかん　水差し　茶道具　レトロ

山川堂 鎚起銅器 やかん 水差し 茶道具手彫りの銘と刻印があります。昭和44年6月吉日創立15周年記念佐藤建設（写真9枚目参考）多分、こちらの会社の創立記念に頂いた物のようです。50年以上前の物になります。外箱などはございませが、暗所にて保管しておりました。自宅保管品に理解いただける方に、ご検討いただければ幸いです。



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