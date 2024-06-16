最終価格！藤井風　野菜缶　7缶コンプリートセット！

☆ご覧いただきありがとうございます☆藤井風さんのライブでの物販になります。最初はPanasonicstadiumLiveで販売しており、LAATでも販売されていました。数回の家族でのLive参戦、コンプリートできたため、1セットお譲りします。箱が小さく、開けるのが難しいものもあり、少し破れたり、シワが生じているのもあります。ご理解ある方のみ、ご了承の上お買い求めください。・バラ売りしてません・お値下げ不可よろしくお願いいたします。



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