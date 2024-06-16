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- 最終価格！藤井風 野菜缶 7缶コンプリートセット！
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商品詳細
☆ご覧いただきありがとうございます☆藤井風さんのライブでの物販になります。最初はPanasonicstadiumLiveで販売しており、LAATでも販売されていました。数回の家族でのLive参戦、コンプリートできたため、1セットお譲りします。箱が小さく、開けるのが難しいものもあり、少し破れたり、シワが生じているのもあります。ご理解ある方のみ、ご了承の上お買い求めください。・バラ売りしてません・お値下げ不可よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/passivity334083.html
http://narcologia.ru/goods/passivity177283.html
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