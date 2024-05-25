専用★真作保証 ベルサイユのばら 池田理代子 黒い騎士 8号 リトグラフ

★作家略歴★漫画家、声楽家。1947年大阪府生まれ。東京教育大学（現・筑波大学）在学中の1967年に「バラ屋敷の少女」でデビュー1972年に連載を開始した『ベルサイユのばら』が空前の人気を博す。1980年『オルフェウスの窓』で日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。1995年、47歳で東京音楽大学声楽科に入学。卒業後はソプラノ歌手として舞台に立ち、オペラの演出や台本も手掛ける。2009年、フランス政府からレジオン・ドヌール勲章を授与される。歌人としても知られ、2020年に第一歌集『寂しき骨』（集英社）を上梓。2021年8月にはフィンランドにおいて新作オペラ『眠る男』が上演予定。■商品内容／額、保証書付■サイズ／8号 額：横64cm×縦73cm画寸：横39㎝×縦47㎝■状態／アクリル板にキズ、額にスレ、小キズ、保証書に曲げがございます。※写真にてご確認の下さい。



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