KAMINARI GUITARS HISTORY kh-cygnet

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商品詳細
KAMINARIGUITARSとHISTORYのコラボモデル「kh-cygnet」になります。2016年からの生産が開始され、現在は製造が終了したモデルになります。シリアルを見て頂ければわかりますとおり、2016年の8本目と最初期のモデルになります。ディマジオのミニハムを搭載していて、ギターの生鳴り事態も成熟しつつあります。ネックもストレートの状態を維持し、ロッドの調整もしておりません。発送時、社外製のソフトケースにて発送いたします。よろしくお願い致します。タイプ···ファイヤーバードタイプシリーズ···Gibson
http://narcologia.ru/goods/mythic734335.html
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