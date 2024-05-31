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KAMINARI GUITARS HISTORY kh-cygnet
商品番号 F25965100402
商品名

KAMINARI GUITARS HISTORY kh-cygnet
ブランド名 ヒストリー
特別価格 税込 35,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KAMINARIGUITARSとHISTORYのコラボモデル「kh-cygnet」になります。2016年からの生産が開始され、現在は製造が終了したモデルになります。シリアルを見て頂ければわかりますとおり、2016年の8本目と最初期のモデルになります。ディマジオのミニハムを搭載していて、ギターの生鳴り事態も成熟しつつあります。ネックもストレートの状態を維持し、ロッドの調整もしておりません。発送時、社外製のソフトケースにて発送いたします。よろしくお願い致します。タイプ···ファイヤーバードタイプシリーズ···Gibson
http://narcologia.ru/goods/mythic734335.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming798792.html
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