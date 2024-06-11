☆貴重　曳野豊重　ノートルダム寺院　第138号　日本近代美術家連盟

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作家名：曳野豊重（ひきのとよしげ）洋画家。・商品の状態経年によるスレ、変色等御座います。(詳しくは写真にてご確認の上ご判断下さい)必要であれば、その他の写真も添付可能です。・商品のサイズタテ 28.5cm横 33.5cm発送の際は、プチプチにて梱包し専用の箱で発送いたします。絵画油絵絵具名画