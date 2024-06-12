「カビール砂漠」森通の作品、真作、

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商品詳細
亡父の遺品です。裏に、本人のサインと思われるものが書いてあるので、真作と思われます。(写真参照)額サイズ44cmx41.5cm絵サイズ26cmx23cm素人の保存ですが、きれいです。額の裏の状態は、写真にてご確認ください。東京都目黒区にて、手渡しできれば、値下げいたします。
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