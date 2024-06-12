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WCW　POWER SLAM STING スティング フィギュアTOYBIZ
商品番号 V63563594140
商品名

WCW　POWER SLAM STING スティング フィギュアTOYBIZ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封品。パッケージに初期キズ等はあります。状態は良いと思います。入手以来、遮光環境の部屋でコレクションケースに入れて大切に保管していました。発送は商品をダンボール箱に入れて梱包致します。
http://narcologia.ru/goods/smear714404.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture163941.html
http://narcologia.ru/goods/recycling405914.html
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