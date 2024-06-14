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KUZIRA Tシャツ 新品未使用
商品番号 Y90890579367
商品名

KUZIRA Tシャツ 新品未使用
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KUZIRAのピザロゴTシャツになります。左胸にKUZIRA、バックプリントにピザロゴのデザインになります毎回フェスでは即完売、在庫が少ないXLサイズになります。状態:新品未使用サイズ:XL色:黒ボディ、黄色文字PIZZAOFDEATH/kenyokoyama/WANIMA/ELLEGARDEN/MEANING/BRAHMAN/10-FEET/マキシマムザホルモン/MANWITHAMISSION/theHIATUS/RIZE/sim/coldrain/HEY-SMITH/FACT/SHANK/paymoneytomaypain/F.I.B/locofrank/Hawaiian6/MONOEYES/SHADOWS/ROTTENGRAHTY/dustbox/04LimitedSazabyz/KUZIRA/Tシャツ/パーカー/タオル/コーチジャケット/パンスプ/パンクスプリング/mychemicalromance/マイケミ/SUM41/badreligion
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