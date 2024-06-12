YAMAHA ヤマハ 電子ピアノ キーボード PSR-310

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商品詳細
☆本商品は動作確認済みの中古品での出品となります。☆目立つ傷や汚れは無く、状態の良い商品です。経年劣化の為、鍵盤の黄ばみがあります。☆付属品は、電源コードです。中古品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。種類...キーボード・シンセサイザー3308312200-409YAMAHAPSR-310ヤマハ定価：¥50000#ヤマハ#YAMAHAPSR_310
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