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オリジナルシュミット75、ティルツシュミットモデル85
商品番号 W47278854230
商品名

オリジナルシュミット75、ティルツシュミットモデル85
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オリジナルシュミット75、ティルツシュミットモデル85シャンクの凹みありません。シャンク部分に差し込み時のスレあります。美品とは言えませんが演奏上の問題はございません。#ホルン#マウスピース
http://narcologia.ru/goods/peroration600915.html
http://narcologia.ru/goods/calling602050.html
http://narcologia.ru/goods/ordering504479.html

オリジナルシュミット75、ティルツシュミットモデル85
オリジナルシュミット75、ティルツシュミットモデル85 - 管楽器

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