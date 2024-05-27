オリジナルシュミット75、ティルツシュミットモデル85

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商品詳細
オリジナルシュミット75、ティルツシュミットモデル85シャンクの凹みありません。シャンク部分に差し込み時のスレあります。美品とは言えませんが演奏上の問題はございません。#ホルン#マウスピース
http://narcologia.ru/goods/peroration600915.html
http://narcologia.ru/goods/calling602050.html
http://narcologia.ru/goods/ordering504479.html
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