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【真作】津田白印/紅梅図/花図/梅図/横物/掛軸/名家伝来/AD-238
商品番号 V53292569986
商品名

【真作】津田白印/紅梅図/花図/梅図/横物/掛軸/名家伝来/AD-238
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 4,905 円
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商品詳細

【真作】【参考】津田白印1862－1946　明治-昭和時代前期の社会事業家,日本画家。文久2年4月1日生まれ。備中(びっちゅう)(岡山県)笠岡の浄土真宗浄心寺に生まれ,僧となる。成富椿屋(ちんおく)に文人画をまなぶ。明治33年笠岡に甘露育児院を設立し,画料で経費をまかない孤児の養育にあたる。大正12年淳和女学校を設立し,校長。昭和21年2月15日死去。85歳。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は左側下部に欠損補修痕あります。表装は良好です。巻裏に多数の糊シミあります。　　　　　紙箱付　　　　軸丈　縦　120㎝×幅　72㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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