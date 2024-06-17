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商品詳細
観音像 木製 仏像 柘植材 ツゲ非常に細密な手彫り観音像です。高さ約20センチ幅約5.4センチ約16000円で購入したものです。次回の発送は10月30日以降の予定です。お急ぎの場合はご注意下さいませ。素材···木彫主題···仏像・神像
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仏像専門店 仏像屋 / 天然ツゲ 黄楊 柘植 木彫り彫刻観音像 観音菩薩立像
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