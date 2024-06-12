giジョー　スネークアイズ　クラシファイド　ハズブロ　フィギュア

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商品詳細
giジョークラシファイドシリーズのスネークアイズになります。可動域やデザインが秀逸で、クラシファイドシリーズの中ではかなり人気の物かと思います。付属品は画像の物のみになります。宜しくお願いします。gi.joegiジョースネークアイズストームシャドークラシファイドハズブロトイビズ6インチフィギュア
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