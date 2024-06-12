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フシギバナsar カメックスsar
商品番号 T48122052868
商品名

フシギバナsar カメックスsar
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2枚とも白かけなどなく美品です。濡れ折れ対策し配送させて頂きます！
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