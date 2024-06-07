

輪島塗 高峰 小物入れ 置物 - 漆芸 輪島塗 高峰 小物入れ 置物 - 漆芸



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KS-666九谷焼細字染付亥戯画文盃 九谷細字最高峰三代田村敬星作 - 石川県金沢の骨董品のお店アンティーク光りん／金沢古物商組合公認 KS-666九谷焼細字染付亥戯画文盃 九谷細字最高峰三代田村敬星作 - 石川県金沢の骨董品のお店アンティーク光りん／金沢古物商組合公認



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輪島塗 小物入れ 朱(手彫沈金飛花) 輪島塗 小物入れ 朱(手彫沈金飛花)



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F-933輪島塗本木地造沈金波文棗 沈金蒔絵師安村稔作 - 石川県金沢の ... F-933輪島塗本木地造沈金波文棗 沈金蒔絵師安村稔作 - 石川県金沢の ...



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フォローして頂いた方の中で1000円以上お買い上げの方は100円お値下げ致します。その中で2点以上お買い上げ頂いた方は更にお値引き致します。お気軽にお声がけください。これからも商品たくさん出して行く予定なので気になる方はご覧下さい。輪島塗赤い文字は調べた所によると高峰だと思います。（間違っていたらすいません。）写真にもあるように塗装がはげていたり表面に小傷があったりしますので写真をよくご確認の上宜しくお願い致します。何か他気になる事がありましたらお気軽にコメント下さい。