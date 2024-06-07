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正門良規 アクスタ アクリルスタンド カード
商品番号 N16478767560
商品名

正門良規 アクスタ アクリルスタンド カード
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

制服の格好のもの（野郎組ではない方）のアクスタ、野郎組コレクションカードのみ新品未開封。制服以外のアクスタは数回使用しております。和田家の男たちのコレクションカードは開封して、そのまま暗所にて保管しておりました。素人保管のため、神経質な方は購入ご遠慮お願いいたします。現段階ではまとめ売りのみ検討しております。アクスタアクリルスタンドコレクションカードクリアカードカード正門良規制服即購入⭕
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