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おじょうさま　SR
商品番号 V86161070706
商品名

おじょうさま　SR
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パックから排出後直ぐにスリーブに入れ保管していたため目立った傷や汚れはありませんが、過度に傷等を気にされる方は購入をお控えください。購入後は硬質ケースに入れ、水濡れ、衝撃対策をして発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/message898027.html
http://narcologia.ru/goods/influenza599193.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement143599.html


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