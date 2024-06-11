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商品詳細
パックから排出後直ぐにスリーブに入れ保管していたため目立った傷や汚れはありませんが、過度に傷等を気にされる方は購入をお控えください。購入後は硬質ケースに入れ、水濡れ、衝撃対策をして発送させていただきます。
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