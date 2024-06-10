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ディズニー リトルマーメイド スノーグローブ スノードーム オルゴール アリエル
商品番号 W60577801082
商品名

ディズニー リトルマーメイド スノーグローブ スノードーム オルゴール アリエル
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Snowglobeディズニーファンイベント「D23ExpoJapan2018」で販売された貴重な商品となります。オルゴールは正常に動作しますが、商品に一部破損している箇所が見られます。画像をご覧ください。オルゴール曲「underthesea」サイズ:縦21.5cm×横24cm×奥行22cm重量:約4.3kg
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