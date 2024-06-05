値下げ！象牙調　未使用　最高級　風鎮　桐箱付き

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商品詳細
未使用 最高級 風鎮 桐箱付き高級な掛け軸には高級な風鎮を。翁の図が彫られています。【状態】未使用 無傷です。【サイズ】玉のサイズ 高４０ｍｍ φ３６ｍｍ重量 ２個で１００ｇ230128 Ｍ Ｎ６２２ 未使用 最高級 風鎮 桐箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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