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掛軸 歌川国峰『旅人 富士 山水図』日本画 絹本 無地箱付 掛け軸 a01224
商品番号 N16670328759
商品名

掛軸 歌川国峰『旅人 富士 山水図』日本画 絹本 無地箱付 掛け軸 a01224
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 13,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■商品説明■■■【ご参考】歌川国峰(うたがわくにみね)文久元年(1861年)-昭和18年(1943年)2月15日明治時代から昭和時代にかけての浮世絵師、日本画家。二代目歌川国久の門人でその次男。母は国貞の娘お勝。本姓は勝田、名は銀之助。歌川の画姓を称し国峰(国峯)、梅蝶楼と号す。明治年間に主に単行本の挿絵を手がけ、『当世書生気質』の挿絵をしたことで知られる。1892年に居宅を葛餅の船橋屋に譲って大阪へ移住し、一時期京都や大阪にいて大阪毎日新聞など新聞社の仕事をした。1897年1月、祖父3代豊国の三十三回忌を営む。1901年の第10回日本絵画協会展に「春野」という作品を出品、二等を受賞している。晩年は鎌倉に住み専ら肉筆画を描く。法名は豊山院彭壽國峯居士。享年83。＜状態＞経年の汚れ、シミがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約193cm幅約53cm
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