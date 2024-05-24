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越中黄瀬戸　 香炉　時代箱付　V　R3805
商品番号 B73792716631
商品名

越中黄瀬戸　 香炉　時代箱付　V　R3805
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 12,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約６．８cm　幅約９．５cm\u003cBR\u003e欠け、にゅうが見受けられます。（画像5，6枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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