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ホットトイズ【ＤＩＥＣＡＳＴ】 『エンドゲーム』 フィギュア　レスキュー
商品番号 B97954079599
商品名

ホットトイズ【ＤＩＥＣＡＳＴ】 『エンドゲーム』 フィギュア　レスキュー
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 8,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理の為出品致します。【商品説明】３年程前にトイサピエンスから新品購入し、１年程ガラスケースで飾っていました。【商品状態、保存方法】箱にしまってからは、ペットやタバコ、湿気や日の当たらない場所で保管していました。欠品等も無く状態はいいです。どうぞご検討の程、お願い致します。※トラブル防止の為、商品到着後のクレームや返品等はお受けできませんので、ご理解お願い致します。フィギュア種類···スケールフィギュア性別···女スケール···1/6
http://narcologia.ru/goods/conception750457.html
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