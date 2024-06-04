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- ホットトイズ【ＤＩＥＣＡＳＴ】 『エンドゲーム』 フィギュア レスキュー
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商品詳細
コレクション整理の為出品致します。【商品説明】３年程前にトイサピエンスから新品購入し、１年程ガラスケースで飾っていました。【商品状態、保存方法】箱にしまってからは、ペットやタバコ、湿気や日の当たらない場所で保管していました。欠品等も無く状態はいいです。どうぞご検討の程、お願い致します。※トラブル防止の為、商品到着後のクレームや返品等はお受けできませんので、ご理解お願い致します。フィギュア種類···スケールフィギュア性別···女スケール···1/6
http://narcologia.ru/goods/conception750457.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford701973.html
http://narcologia.ru/goods/reboot858936.html
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