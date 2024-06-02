五月みどり　リトグラフ「レースをまとった少女」



K03600五月みどり レースをまとった少女 リトグラフ 245/280(石版画 ...



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作品集－五月みどりオフィシャルサイト



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五月みどりの作品「レースをまとった少女」（リトグラフ）です。ずいぶん前に三越銀座に五月みどりが来て展示会を催していた時に購入致しました。ずっと玄関に壁掛けしていましたが、今回家のレイアウトを変更するため出品致します。〈作者〉五月みどり〈作品〉•リトグラフ •「EA」と記載がある通り作者保存用です •サイズ 絵画 縦㎝横㎝ 額装 縦㎝横㎝ •付属品 なしリトグラフでも「EA」と珍しい作者保存品ですので、よろしければ是非ご利用下さい。即購入OKです。