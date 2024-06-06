なにわ男子　西畑大吾　ちびぬい　第一弾

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商品詳細
なにわ男子 西畑大吾くんのちびぬい 第一弾です。購入時に不備などの確認のため一度開封しましたが、その後は袋に戻し暗所にて保管しておりました。目立つような傷や汚れはありませんが、開封済みの商品であることをご理解ください。発送の際はOPP袋に入れ、プチプチに包みゆうパケットプラス専用箱に梱包致します。ご希望の梱包方法がある方は必ず購入前に申し出てください。質問いつでも受け付けておりますのでご気軽にコメントください。
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