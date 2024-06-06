FANTASTICS メンバー全員 直筆サイン パネル

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FANTASTICS直筆サインパネル◎商品説明メンバー全員の直筆サインパネルです。ファーストツアーFANTASTICNINEにて当選致しました。アクリルパネルにサインされており飾りやすい品です。2019年のものであり、八木勇征くんのサイン変更前の貴重な品です。ファンの方にお譲り致します。◎発送匿名配送のらくらくメルカリ便で発送致します。プチプチ梱包し発送致します。◎状態大切に保管しておりました。当選時より欠けがございます。（写真2枚目）サインも薄くなることなく状態も良好です。#FANTASTICSfromEXILETRIBE#八木勇征#堀夏喜#木村慧人#中島颯太#佐藤大樹#瀬口黎弥#澤本夏輝#世界#サイン【まとめ買い大歓迎】#amのLDH商品↑こちらから出品中のLDH関連商品のみを見ることが出来ます。まとめ買い希望の方はお申し付けください。