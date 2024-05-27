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【新品】ポケモンカード VSTARユニバース 1BOX 【シュリンク付 】
商品番号 K83598214327
商品名

【新品】ポケモンカード VSTARユニバース 1BOX 【シュリンク付 】
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございますm(._.)m新品、未使用品、シュリンク付です！即購入可能です！すり替え防止の為、返品交換不可ですm(._.)mよろしくお願い致します！#ソード＆シールド#拡張パック#VSTARユニバース#BOX#box#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#シュリンク種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)
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