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- 【新品】ポケモンカード VSTARユニバース 1BOX 【シュリンク付 】
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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございますm(._.)m新品、未使用品、シュリンク付です！即購入可能です！すり替え防止の為、返品交換不可ですm(._.)mよろしくお願い致します！#ソード＆シールド#拡張パック#VSTARユニバース#BOX#box#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#シュリンク種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)
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