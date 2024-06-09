ポケモンカードゲームUS版全102枚オールカタログ　ポスター

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商品詳細
今から20年以上前のコロコロコミックの付録で、非売品になります。US版の英語のカードがカッコ良いポスターです。折込の付録のため、折り目はありますが、未使用でしまっていたので、状態は良いと思います。サイズは57センチ×83センチくらいとかなりのビッグサイズです。#ポケモン#ポケットモンスター#ポケモンカードゲームUS版102枚オールカタログポスター#ポケモンカードゲームUS版ポスター#ピカチュウ
http://narcologia.ru/goods/secretarial438416.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce625855.html
http://narcologia.ru/goods/traverse254226.html
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