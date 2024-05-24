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MG シナンジュスタイン Ver.Ka
商品番号 S57430495760
商品名

MG シナンジュスタイン Ver.Ka
ブランド名 バンダイスピリッツ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ロボット仕様···プラスチック組立キットスケール···1/100水転写式デカール貼り付けしツヤ消しトップコートを吹いております。素人作製及び保管の為ジャンク品とお考えください。内容物は画像に写っている物が全てとなります。
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