MG シナンジュスタイン Ver.Ka

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商品詳細
種類···ロボット仕様···プラスチック組立キットスケール···1/100水転写式デカール貼り付けしツヤ消しトップコートを吹いております。素人作製及び保管の為ジャンク品とお考えください。内容物は画像に写っている物が全てとなります。
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