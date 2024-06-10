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フェンダー　SK-100B 大音量ベースアンプ
商品番号 H54848832065
商品名

フェンダー　SK-100B 大音量ベースアンプ
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 13,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FenderJapanSIDEKICK100BASSヘッドアンプの中古動作品です。下に写っているB210は付属しませんのでご注意ください。外観はサビやフロントに傷などありますが、ボリュームやイコライザーのノブにガリは発生せず調子は良いです。アウトプット4オーム100ワットの大音量となります。ベースアンプは音を大きくしても歪まないことが1番重要なのでリミッター付きは心強いです。真空管ではなくフルトランジスタなのでメインテナンスも楽です。喫煙環境で使用しておりましたので匂いが気になるかたは考慮のうえで購入してください。NCNRにてのお譲りとなります。発送はヤマトかJPの着払いとなります。
http://narcologia.ru/goods/manufacture537141.html
http://narcologia.ru/goods/reflector139964.html
http://narcologia.ru/goods/rouge964310.html
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