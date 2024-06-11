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フウロ　➁　シャイニースター　ポケモンカード
商品番号 W34711134231
商品名

フウロ　➁　シャイニースター　ポケモンカード
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トラブル防止のため、状態に関しては全て「やや傷あり」と表記させていただいております。素人判断によるものですので必ず画像の確認の上基本的にはプレイ用とお考え下さい。同時購入希望、ご質問ございましたらコメントにてご連絡を下さい。土日祝は基本発送をしておりません。ご理解お願いします。購入された方は此等を踏まえて購入されたと認識し、対応をさせてもらいます。折れ・濡れ対策(ローダー)をして発送いたします。よろしくお願い致します。
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