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- 【値下】LAVA Music LAVA U 23 FB コンサートウクレレ
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商品詳細
閲覧ありがとうございます！人気のカラーである黒を出品いたします。LAVAMusicLAVAU23FBSparkleBlack・エフェクト内蔵・コンサートウクレレ・ラヴァミュージック・購入価格 ￥57,200コンパクトなボディに最先端の技術が詰め込まれた新世代のウクレレ「LAVAU」。こちらはコンサートサイズのエフェクター内蔵モデルです。AirSonicカーボンファイバーで一体成型されたボディは生体工学に基づいて独自設計されており丸みを帯びた優しいデザインとなっています。エフェクトを内蔵したプリアンプ「L2Miniシステム」を搭載。アンプに接続しての演奏は勿論のこと、ウクレレ単体でもエフェクトサウンドを楽しめるFreeBoost機能によって生音にエフェクトをプラスすることが可能。内蔵エフェクトは「リバーブ」「ディレイ」「コーラス」の3種類。新たな楽しみ方を提案する革新的なウクレレの登場です。#ウクレレ
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